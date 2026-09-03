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Общество 3 сентября 2026 12:23

Путин: нельзя насильно «выдавливать» детей из 10-х классов

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Путин: нельзя насильно «выдавливать» детей из 10-х классов
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что насильно «выдавливать» детей из 10-х классов нельзя, необходимо создавать условия для подготовки нужных экономике специалистов.

По его словам, в школах не выдавливают, а стараются создать условия для подготовки востребованных кадров – высококлассных специалистов среднего звена и рабочих. Это необходимо делать без принуждения, создавая условия для осознанного выбора, заявил Путин.

#Владимир Путин #ВЭФ
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