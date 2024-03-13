Путин: Нелепо вести переговоры с Украиной только потому, что у них патроны заканчиваются

Россия никогда не отказывалась и готова к переговорам с Украиной, однако только к тем, которые основаны на сложившихся реалиях, а не «на каких-то „хотелках“ после применения психотропных средств». Об этом Президент Владимир Путин сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, текст опубликован на сайте Кремля.

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то „хотелках“ после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле. Это первое», — сказал глава государства.

Он напомнил о проводившихся в Стамбуле в 2022 году переговорах, когда стороны «вышли на толстый фолиант, документ, фактически договор, проект договора», однако потом приехал бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и отговорил Киев окончательно подписывать документ и, соответственно, исполнять этот договор.

«Второе. Нам ведь много раз уже чего только ни обещали. Обещали не расширять НАТО на Восток, а потом мы видим их у наших границ. Обещали, если в историю не углубляться, что внутренний конфликт на Украине будет решен мирными средствами, политическими...» — перечислил Путин и подчеркнул, что поэтому здесь одних обещаний недостаточно.

«Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, это как-то нелепо с нашей стороны, — заявил Президент. — Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты и тем более этот конфликт мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ».