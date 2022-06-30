Путин: Некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене

Россия открыта к диалогу с другими странами по жизненно важным темам и нацелена на объединение усилий в борьбе с голодом и обеспечении стабильности мировой экономики. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в приветственном обращении к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума.

Участники форума в числе прочего обсудят тему «Право в многополярном мире» — сегодня она имеет особую актуальность, подчеркнул Путин. По его словам, сейчас многополярная система международных отношений «активно формируется и этот процесс необратим». Позиция России и многих других стран заключается в том, что мироустройство должно выстраиваться на основе взаимного уважения и доверия, добавил он.

При этом попытки «подменить право диктатом, а международные нормы — национальной юрисдикцией отдельных государств» заканчиваются кризисами, уверен российский лидер.

«Некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене, стремятся сохранить несправедливую однополярную модель», — подчеркнул Президент, приведя в пример США.

Россия, по словам Путина, открыта к диалогу с другими странами и нацелена на объединение усилий по таким жизненно важным темам, как климатическая повестка, борьба с голодом, международная торговля и другим. При «адекватном» регулировании этих сфер не будут возникать кризисы, подобные событиям на Донбассе, сказал Путин, вновь назвав действия киевских властей геноцидом по отношению к жителям народных республик.

«Россия и впредь будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов и сохранение культурно-цивилизационного многообразия человечества, — заявил Президент. — В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, дискриминации государств и народов».

X Петербургский международный юридический форум проходит в Петербурге с 29 июня по 1 июля в очном формате.