Путин: Нефтегазовая промышленность — отрасль с замечательными трудовыми традициями

Нефтегазовая отрасль — один из системообразующих секторов экономики России. В нем трудятся опытные, компетентные люди, вносящие достойный вклад в приумножение национального богатства страны, развитие регионов и повышение экспортной привлекательности РФ. Об этом говорится в телеграмме Президента России Владимира Путина, адресованной работникам и ветеранам сферы.

«Сегодня нефтегазовая отрасль является одним из ключевых, системообразующих секторов отечественной экономики с замечательными, проверенными временем трудовыми традициями», — отмечается в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

Он добавил, что работники данной сферы решают множество ответственных задач, в том числе разработку перспективных месторождений, широкое внедрение современных цифровых технологий, устойчивое снабжение энергоресурсами российских и зарубежных потребителей. Также глава государства выразил уверенность, что рабтники нефтегазовой промышленности и в дальнейшем будут вносить достойный вклад в развитие России.