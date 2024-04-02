Путин: Недоброжелатели поставили целью «доразвалить» Россию после распада СССР

После распада Советского Союза недоброжелатели поставили целью «доразвалить» Россию, а затем подчинить ее своим интересам, заявил на заседании коллегии Министерства внутренних дел Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что сейчас страна находится в сложном периоде истории.

«После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, то есть доразвалить ее ядро, собственно, Россию, Российскую Федерацию, и подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам», — подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание, что говорит об этом как экс-директор ФСБ и секретарь Совета безопасности.