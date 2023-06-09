Путин не поддержал идею полного возврата к советскому образованию

Необходимо опираться на фундаментальные основы советского образования, брать самые лучшие мировые современные практики и создавать что-то свое. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, призвав не возвращаться к системе обучения СССР полностью, а двигаться вперед, сообщает пресс-служба Кремля.

«Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами — а мы все родом из Советского Союза — вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет. Даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать свое», — заявил Путин на встрече с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза и СНГ.

Он также напомнил о предложении России развивать в рамках объединения «свободу знаний», которая базируется на внедрении общих принципов и стандартов, создании единых учебников в странах — членах объединений и совместной работе в области науки.

Все российские вузы в июне 2022 года вышли из Болонской системы высшего образования. В 2023-2024 годах по указу Президента России стартует пилотный проект по изменению уровней высшего образования. Он будет реализован в нескольких московских и региональных вузах. Массовый переход к трехуровневой системе высшего образования планируется в 2025 году.