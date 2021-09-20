Путин не планирует участвовать в саммите по коронавирусу в США

Президент РФ Владимир Путин не планирует принимать участие в глобальном саммите по борьбе с пандемией коронавируса под председательством США. Роль России в этом мероприятии будет определена по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У Президента нет в планах участия в этом саммите. Уровень нашего участия по дипломатическим каналам будет определен», — сказал представитель Кремля.

Ранее издание Washington Post сообщило, что глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса, организованный США, пройдет 22 сентября под названием «Глобальный саммит по Covid-19: окончание пандемии и восстановление лучшего» в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.