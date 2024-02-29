Путин: «Не мы начали войну на Донбассе, но сделаем все, чтобы решить задачи СВО»

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Россия приложит все силы, чтобы решить задачи специальной военной операции. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию.

«Не мы начали эту войну на Донбассе, но как я уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан», — заявил Президент РФ.

Боевые возможности ВС РФ выросли многократно, российские части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории.

«Наши вооруженные силы приобрели колоссальный боевой опыт. Это касается всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Выросла и прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику, успешно решают поставленные перед ними задачи. Хочу сказать, что это во всех звеньях — от взвода и оперативного звена до самого высшего звена руководства», — заявил Путин.

При этом руководство видит, где и какие есть проблемы, понимает, как их решить. «Такая работа ведется непрерывно, и на фронте и в тылу!», — подчеркнул глава российского государства.