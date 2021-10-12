Путин назвал принятие востребованных страной решений залогом эффективности работы Госдумы
Работа Государственной Думы ФС РФ VIII созыва будет эффективной только при принятии решений, востребованных страной. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с новоизбранными парламентариями.
«Деятельность Государственной Думы будет успешной только при стремлении депутатов к выработке решений, востребованных страной, обществом и гражданами», — сказал Путин на встрече с депутатами в Кремле.
Выборы в Государственную Думу России состоялись с 17 по 19 сентября. По их итогам наибольшее количество голосов набрала партия «Единая Россия». Всего в парламент прошли пять политических партий.
Ранее на встрече с новоизбранными депутатами Госдумы Путин назвал низкие доходы граждан самым главным вызовом для России, о чем сообщало ИА «Татар-информ».