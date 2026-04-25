Общество 25 апреля 2026 21:11

Путин назвал Жириновского одним из самых ярких политиков современности

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал основателя ЛДПР Владимира Жириновского одним из самых ярких политиков современности, сообщает информационная служба «Вести».

Глава государства в документальном фильме «Владимир Жириновский» отметил, что политик сочетал в себе несочетаемое. Он был одновременно мастером глубокого анализа и эпатажа, а также замечательным оратором и организатором. По словам Путина, в нем сочеталось многое, что на первый взгляд кажется несовместимым, но в этом и заключался весь Жириновский.

В этом году политику исполнилось бы 80 лет. Жириновский возглавлял свою партию более 30 лет, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Он скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

#Владимир Жириновский #Владимир Путин
