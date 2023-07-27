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Путин назвал Зимбабве надежным союзником России в Африке
На полях саммита «Россия — Африка» прошла встреча Президента Владимира Путина с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Зимбабве — надёжный союзник России на Африканском континенте, с которым у нас сложились прочные, надежные, дружественные связи еще в годы борьбы Зимбабвийского народа за независимость», — сказал Путин.
Он отметил, что несмотря на некоторое снижение показателей торговли в 2022 году, в январе-апреле товарооборот увеличился в несколько раз, таким образом отыграв падение и даже прибавив. По словам Путина, имеются хорошие перспективы сотрудничества в самых разных отраслях.
Президент РФ также поблагодарил Эммерсона Дамбудзо Мнангагву за поддержку российских внешнеполитических инициатив в ООН.
«Россия и Зимбабве выступают с единых или близких позиций по большинству актуальных вопросов международной повестки», — подчеркнул глава государства.
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