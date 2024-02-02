Путин назвал залог успеха на поле боя

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в бою побеждают те, кто быстрее реагируют на боевые средства противника. Таким залогом успеха глава государства поделился с участниками форума «Все для победы!», пишет ТАСС.

При этом, как сказал российский лидер, российская «оборонка» демонстрирует в этом плане очень хорошие темпы и качества работы.

«Если брать современное российское вооружение, то оно явно всех превосходит. Я имею ввиду и ракетную технику, и бронетехнику, и все, что применяется на поле боя», - рассказал Президент.

Также он поделился, что в стране в 10 раз увеличили производство бронезащиты для российских бойцов и в 2,5 раза – обмундирования.