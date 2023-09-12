Путин назвал хорошей тенденцией ситуацию с «возвращенцами»

Тенденция с «возвращенцами» хорошая, поскольку очень важно чувствовать сопричастность с Родиной. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на встрече с модераторами сессии VIII Восточного экономического форума

«У нас были "лишенцы" в свое время – с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим», – цитирует главу государства ТАСС.

Путин продолжил, что если кто-то из людей, кто работает в других местах, принимает внутреннее решение вернуться и работать в России, здесь самоутверждаться, добиваться и работать на свою страну, то это очень здорово.

«Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается», – отметил Президент.

С 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум проходит. Он организован в кампусе Дальневосточного федерального университета. Ранее «Татар-информ» сообщал, что для участия в ВЭФ в Приморский край прибыл Раис РТ Рустам Минниханов.