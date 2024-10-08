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Путин назвал взаимодействие в рамках СНГ одним из приоритетов РФ
Взаимодействие в рамках СНГ – это один из главных приоритетов России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств Содружества.
«Хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации», – отметил российский лидер.
Путин добавил, что РФ считает государства-члены СНГ стратегическими партнерами, с которыми Москва намерена укреплять сотрудничество.
«Для нас страны Содружества – самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры», – подчеркнул глава государства.
СНГ – международное объединение, созданное в декабре 1991 года после распада СССР. В 2024 году Россия председательствует в организации.
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