Путин назвал взаимодействие в рамках СНГ одним из приоритетов РФ

Взаимодействие в рамках СНГ – это один из главных приоритетов России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств Содружества.

«Хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации», – отметил российский лидер.

Путин добавил, что РФ считает государства-члены СНГ стратегическими партнерами, с которыми Москва намерена укреплять сотрудничество.

«Для нас страны Содружества – самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры», – подчеркнул глава государства.

СНГ – международное объединение, созданное в декабре 1991 года после распада СССР. В 2024 году Россия председательствует в организации.