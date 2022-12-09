Путин назвал взаимные инвестиции и внедрение IT приоритетами председательства РФ в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин назвал основные приоритеты для председательства РФ в Евразийском экономическом совете в 2023 году. Об этом глава государства объявил на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе.

К ним относятся достижение технологического суверенитета государствами — членами ЕАЭС, создание общей инновационной и промышленной базы; внедрение информационных технологий на территории стран-участниц в сферах транспорта, логистики, маркировки товаров; расширение инвестиционного сотрудничества, создание необходимых условий для взаимных капиталовложений; разработка документов стратегического планирования, в которых отразятся основные векторы для дальнейшего взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Кроме того, в качестве важного направления работы рассматривается расширение научных, технических и образовательных контактов между государствами. Этот пункт включает активное вовлечение молодых специалистов в совместные программы и проекты, а также их поддержку.

Также необходимо развивать международное партнерство с ШОС и АСЕАН и другими региональными объединениями.