Путин назвал воссоединение Крыма и России правильным и своевременным решением

Воссоединение Крыма с Россией было правильным и своевременным решением. Такое мнение на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова высказал Президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор, — посчитал глава государства. — Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясно».

Путин отметил, что люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули и смогли сплотиться, чтобы сделать свободный и сознательный выбор быть вместе с Россией.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого российская сторона будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.