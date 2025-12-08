Путин назвал вопиющим, что лишь 32% вузов подведомственны Минобразования РФ

Президент РФ Владимир Путин назвал вопиющим малое количество университетов, подведомственных Министерству образования России. Об этом сообщают РИА Новости.

В своем выступлении на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что эффективность труда в реальном секторе экономики и социальной сфере напрямую зависит от работы органов власти. Вместе с тем прозвучала критика в адрес существующих систем оценки, которые зачастую не учитывают показатели целых отраслей социального блока.

«Сейчас не буду перечислять, но самый вопиющий пример: 68% вузов – это все вузы, неподведомственные Минобрнауки, – они вообще выключены из системы этих оценок. Я попросил бы обратить на это внимание», – сказал Путин.