Путин назвал важным внедрение уникальных достижений в сфере медицины в работу больниц

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы уникальные достижения исследовательских команд и врачей-клиницистов в области медицины как можно быстрее внедрялись в практику и в работу больниц, поликлиник.

«Сегодня бурный научный прогресс открывает колоссальные перспективы в таких сферах, как биомедицина, генетические, геномные и нейротехнологии, в технологиях искусственного интеллекта», — отметил глава государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля и адресованной участникам Второго форума будущих технологий.

Путин подчеркнул, что отечественное здравоохранение будет развиваться именно на передовой технологической базе — это касается всех уровней: от первичного звена до крупных федеральных центров. Главным приоритетом в этом деле является создание системы медицинской помощи вокруг конкретного пациента, что поможет повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни граждан. «Такая комплексная, масштабная задача требует консолидации усилий государства, медицинских, научных организаций, технологических компаний», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия всегда открыта для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнёрами.