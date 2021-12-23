Путин назвал важные показатели в экономике РФ за 2021 год

Президент России Владимир Путин перечислил показатели, наглядно демонстрирующие результаты экономического развития России, достигнутые в 2021 году. Об этом он рассказал на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ.

По словам главы государства, разница между экспортом и импортом в России за последний год увеличилась почти вдвое, достигнув 184 млрд долларов.

«Сальдо торгового баланса у нас и в прошлом году, несмотря на все сложности, было 94 млрд (долларов), но сейчас практически удвоилось», – сказал Путин.

Он также сообщил о том, что госдолг сократился на минимальное в мире значение – 4%, а международные резервы увеличились с 595 млрд до 625,5 млрд долларов.

«Важные показатели, которые говорят о качестве управления и о результатах работы всего государства, Правительства и Центрального банка в частности», — обратил внимание Президент.

Кроме того, он отметил рост Фонда национального благосостояния до 185,2 млрд долларов.

«Все это говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике», — заключил Владимир Путин.