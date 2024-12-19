Путин назвал условия, при которых он сможет счесть себя счастливым человеком

Когда российские военные вернутся с победой домой, смогут обнять своих жен и детей, а все жители страны смогут реализовать свой потенциал, тогда можно будет ощутить счастье в полной мере. Таким мнением в ходе прямой линии поделился Президент РФ Владимир Путин.

«То, что граждане России уже не в первый раз доверили мне возглавить государство, — это большая честь и ответственность. В принципе, можно было бы сказать, что на этом всё, я счастлив. Но дело в том, что это счастье не может быть полным, пока наши ребята не вернутся с фронта, а их встретят их жены и дети. Пока юноши и девушки не будут создавать необходимое для страны количество семей и заводить детей. Очень хочу, чтобы наши деятели науки, искусства и культуры реализовали свои планы. Тогда я смогу назвать себя по-настоящему счастливым», — пояснил Путин.

Он добавил, что жизни многих поколений его семьи были посвящены служению государству. Так, по словам Президента, его предки форсировали Дунай, получали Георгиевские кресты, участвовали в Великой Отечественной войне.