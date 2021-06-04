Путин отнес Татарстан к первой тройке регионов с лучшим качеством жизни в России

Татарстан входит в число регионов России, где обеспечено наилучшее качество жизни для местных жителей. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«На основе лучших международных стандартов Агентство стратегических инициатив вместе с экспертами и комиссиями Госсовета разработали национальный рейтинг качества жизни в субъектах федерации», — заметил глава государства.

«Это знаковый показатель. О его первых результатах хотел бы вам сегодня рассказать. Абсолютно ожидаемо и закономерно лидерами стали такие регионы, как Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономны округ, Санкт-Петербург», — заявил Путин.

Президент России подчеркнул также, что эти регионы являются традиционными центрами деловой активности страны.

«Здесь давно вкладываться серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей», — пояснил глава государства.

Фото: пресс-служба Кремля.