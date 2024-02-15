Путин назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире на сегодняшний день

Российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире на данный момент, но необходимо разрабатывать и новые виды техники. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, передает ТАСС.

Российский лидер констатировал, что в скором времени «часть техники будет уходить», упомянув разработанные в советское время танки Т-62 и Т-72 (приняты на вооружение в 1961 и 1973 годах — прим. Т-и).

«Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, — Т-90 "Прорыв"», — обратился Владимир Путин к работникам предприятия.

Глава государства выразил уверенность, что танк Т-90 «Прорыв» — «лучший танк в мире без всякого преувеличения».

«И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает — лучшая машина в мире», — сослался на мнения специалистов Президент. Соответственно, убежден он, эту машину «надо развивать».

Впрочем, по словам Путина, «надо уже будет думать о новых поколениях техники». «<…> инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня», — добавил он.

Т-90М «Прорыв» — глубокая модернизация российского основного боевого танка Т-90 (развитие Т-72), принятая на вооружение в 2020 году. Неизвестно, имел ли Владимир Путин в виду танк Т-14 «Армата» с необитаемой башней, серийное производство которого началось в 2021-м.