Путин назвал сумму вложений в развитие Крыма за двенадцать лет

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Вложения в развитие Крыма и Севастополя за 12 лет, прошедших с воссоединения полуострова с Россией, составили около 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства, посвященном вопросам социально-экономического развития двух этих субъектов Федерации.

«За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 трлн рублей», – заявил глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

По словам Путина, в результата на Крымском полуострове восстанавливаются и строятся новые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, энергообеспечения, промышленности, образования и здравоохранения.

Президент РФ также упомянул, что и в республике, и в городе федерального значения воплощаются в жизнь новые инвестиционные проекты с участием государства и бизнеса. По его оценке, успешно работает созданная на территории полуострова свободная экономическая зона, где уже зарегистрировались более 1,6 тыс. резидентов.

Владимир Путин попросил Правительство «и впредь уделять самое пристальное внимание развитию» Крыма и Севастополя, укреплению их экономического потенциала и промышленной базы, повышению уровня жизни крымчан и севастопольцев.