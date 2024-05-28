Путин назвал судьбоносным событием образование ДНР и ЛНР 10 лет назад

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума «История для будущего. Русская весна». Он отметил, что событие впервые проходит на российских исторических землях, вернувшихся в большую родную семью.

Глава государства назвал поистине судьбоносным событием образование Донецкой и Луганской народных республик 10 лет назад. Он отметил, что националисты, захватившие власть в Киеве, пытались заставить людей отказаться от своих корней, культуры и традиций, однако те не предали забвению свою историю, а в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю быть с Россией.

Путин заявил, что сегодня весь российский народ искренне помогает донбассцам: участники СВО сражаются защищая их жизнь, свободу и безопасность; строятся и восстанавливаются дороги, жилые дома, школы и больницы, возрождаются промышленные и сельскохозяйственные производства.

«В основе этой масштабной, напряженной работы — наша искренняя любовь к Отчизне, общая историческая память, приверженность незыблемым ценностям преемственности поколений», — цитирует главу государства сайт Кремля.