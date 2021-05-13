Путин назвал страшной бедой стрельбу в казанской гимназии

Президент России Владимир Путин назвал события в казанской гимназии №175 страшной бедой и варварским преступлением.

«Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии. Все пострадавшие в результате ЧП в Казани семьи получат необходимую помощь», — сказал Путин на селекторном совещании.

Президент РФ поручил Правительству России оказать при необходимости дополнительную помощь с выплатами пострадавшим при ЧП в Казани. «Для спасения жизней пострадавших при стрельбе в Казани будут использованы все возможности здравоохранения», — подчеркнул Путин.