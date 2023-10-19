Путин назвал спорт безусловным государственным приоритетом для России

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Спорт для России безусловный государственный приоритет. Об этом Президент Владимир Путин сказал во время своего выступления на пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

«Спорт для нас безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития. Продолжим хорошие, славные традиции и отечественного спортивного образования, и в спорте высших достижений будем продолжать работать, по линии Правительства и олимпийского комитета России с участием наших меценатов поддерживаем тех, кто из-за ограничений прав и свобод спортсменов вынужден пропускать какие-то международные старты. Особое внимание будем уделять массовому спорту», – сказал глава государства.

Он рассказал о планах кратно увеличить число спортивных соревнований разного уровня в стране с высоким призовым фондом и упомянул Игры БРИКС, которые пройдут в Казани в июне 2024 года.

Игры будут проходить с 20 по 23 июня 2024 года в столице Татарстана. В программу соревнований войдут 25 видов спорта.