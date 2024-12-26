Путин назвал Словакию приемлемой площадкой для переговоров по Украине

Словакия готова предоставить свою территорию в качестве переговорной площадки для России и Украины. Москва поддерживает такую инициативу, заявил Президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами.

По его словам, предложение во время визита в Россию озвучил словацкий Премьер-министр Роберт Фицо.

«Что касается места проведения — да, он сказал, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров», — объяснил глава государства.

По его словам, Россия не против такого предложения с учетом нейтралитета словацкой стороны.

«Это приемлемый для нас вариант», — добавил Президент.