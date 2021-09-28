Путин назвал ситуацию в мировой экономике «турбулентной»

В связи с неустойчивостью мировой экономики властям России следует обращать внимание на изменения макроэкономических показателей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> ситуация в мировой экономике, мы с вами это хорошо знаем, всё еще остается неустойчивой, турбулентной, поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания», — заметил российский лидер на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Путин подчеркнул, что держать в «фокусе внимания» изменчивую экономическую ситуацию в мире особенно важно на этапе принятия закона о бюджете, а также в ходе его последующего исполнения. Это необходимо, чтобы оперативно вносить актуальные изменения в программу развития российской экономики.