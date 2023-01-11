Путин назвал шесть ключевых задач Правительства РФ на 2023 год

В 2023 году перед российским Правительством стоит шесть ключевых задач, заявил на совещании с Кабмином РФ Президент Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил членов Правительства за работу, проделанную в прошлом году. В том числе благодаря им противнику не удалось добиться всего из того, что он предрекал России.

«Подчеркну, мы гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность. Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции. И при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России», — заметил Путин.

Он определил шесть основных направлений работы Правительства на текущий год:

1) Расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров.

2) Добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной инфраструктуры, ЖКХ страны.

3) Существенно увеличить технические возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и рабочих мест.

4) Укрепление финансового суверенитета России, создание условий для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли.

5) Усовершенствовать меры политики, чтобы они вели к реальному росту зарплат и доходов россиян, меры социальной поддержки для борьбы с бедностью и социальным неравенством.

6) Решение острых проблем в сфере демографии, в том числе с помощью повышение доступности современного и качественного здравоохранения.

«Подчеркну, работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты Федерации», — подчеркнул Президент России.