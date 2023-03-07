Путин назвал санкции «мощным шагом» для установления финансового суверенитета России

России благодаря действиям банковского сообщества и Центробанка удается преодолевать трудности, которые стране пытаются создать извне, заявил Президент Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом. По его словам, такие преграды только способствовали установлению финансового суверенитета.

«<…> Все-таки благодаря профессиональным действия нашего сообщества банковского, правительственных структур, усилиям Центрального Банка, в целом, хочу это подчеркнуть, в целом удалось все эти сложности преодолеть. И, конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: всё-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Он поблагодарил Грефа и всю его команду, отметив, что им удалось не только пройти сложный период, но практически полностью восстановить свою работу и выйти на прибыль.

Напомним, санкции против России, в том числе против финансового сектора, западные страны ужесточили на фоне проведения военной спецоперации на Украине.