Путин назвал самый важный результат 2023 года

Россия доказала, что она является самодостаточной страной во всех смыслах этого слова, – это является главным результатом 2023 года. Об этом на встрече с жителями Анадыря сказал Президент Владимир Путин.

«Оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, это то, что Россия – самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Это самый важный результат прошлого года», – сказал глава государства.

Он отметил, что даже ведущие экономики Европы сейчас переживают нелучшие времена: «У них у всех проблем выше крыши, несопоставимые даже с нашими <...> у нас рост, а у них падение <...> Мы не радуемся этому, мы не зубоскалим. Но это факт».