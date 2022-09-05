Путин назвал Россию настоящей Страной восходящего солнца

Президент Владимир Путин назвал настоящей Страной восходящего солнца Россию, поскольку самая восточная часть Чукотки расположена восточнее Японии. Об этом сообщает ТАСС.

«Географически, я думаю, все-таки мы должны сказать о Камчатке. Вообще наших соседей японцев и Японию называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка», — объяснил российский лидер, выступая на всероссийском молодежном экологическом форуме на Камчатке.

Также Путин отметил, что Россия в первую очередь начинается с человека, «где бы он ни жил».