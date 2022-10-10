Путин назвал Россию ответственным экспортером энергоресурсов по всему миру

Россия известна, как надежный и ответственный экспортер энергоресурсов и прочно входит в число лидеров мировой энергетики. Несмотря на беспрецедентное длительное внешнее давление, Москва выполняет взятые на себя обязательства по поставкам. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, обращяясь к участникам Международного форума «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Традиционно представители органов власти, предприниматели и эксперты из многих государств мира собираются в Москве, чтобы проанализировать текущую ситуацию в глобальной энергетике, поделиться прогнозами на будущее и, самое главное, найти решения наиболее актуальных проблем. Деловая программа позволит обсудить насущные вопросы, стоящие перед энергетическим сообществом, всесторонне рассмотреть такие значимые темы, как мировые рынки, климатическая повестка, технологический суверенитет и цифровая трансформация», – отметил российский лидер.

Он напомнил, что развитие энергетических рынков напрямую зависит от конструктивного сотрудничества государств. В связи с этим, Россия продолжит диверсифицировать поставки энергоресурсов, модернизировать топливно-энергетический комплекс, привлекать инвестиции и запускать новые проекты, в том числе по глубокой переработке сырья.

«И конечно, как и на предыдущих форумах, в этом году пройдёт вручение международной премии „Глобальная энергия“ за выдающиеся исследования и научно-технические достижения, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на благо всего человечества», — подчеркнул Путин.