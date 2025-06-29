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Общество 29 июня 2025 11:49

Путин назвал развитие судостроения ключевым фактором безопасности России

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Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя. В поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, он подчеркнул, что перед отраслью стоят масштабные и актуальные задачи, от выполнения которых напрямую зависит безопасность морских границ страны.

Глава государства отметил, что судостроению предстоит обновление существующих мощностей, запуск новых производств, внедрение конкурентных технологий, развитие международного сотрудничества и системная работа по подготовке квалифицированных специалистов. По его словам, решение этих задач играет принципиальную роль в устойчивом развитии российского флота и укреплении морской безопасности государства.

#день кораблестроителя #Владимир Путин
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