Путин назвал трагедией распад СССР и утратой исторической России

Президент России Владимир Путин сказал, что распад СССР стал для него трагедией, как и для большинства жителей страны, сообщает ТАСС.

«Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны, — сказал он в ответ на вопрос, чем лично для него стал распад СССР. — Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — подчеркнул Владимир Путин в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1.

Он обратил внимание на то, что страна утратила 40% территории, и что с распадом Союза «25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет».

«Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено», — добавил Путин.