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Политика
20 декабря 2021  08:42

Путин назвал прямую угрозу единству России

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Экстремизм — это прямая угроза единству России, поэтому необходимо бороться с любыми его проявлениями. Об этом в видеопоздравлении, адресованном работникам органов безопасности, рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России, — отмечается в обращении главы государства, опубликованном телеканалом „Звезда“. — Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность».

#Владимир Путин #экстремизм и терроризм
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