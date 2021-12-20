Путин назвал прямую угрозу единству России

Экстремизм — это прямая угроза единству России, поэтому необходимо бороться с любыми его проявлениями. Об этом в видеопоздравлении, адресованном работникам органов безопасности, рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России, — отмечается в обращении главы государства, опубликованном телеканалом „Звезда“. — Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность».