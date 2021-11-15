Путин назвал провокационными учения США в Черном море

Учения, которые США и их союзники проводят в Черном море, носят провокационный характер. На это в беседе с Президентом Франции Эммануэлем Макроном указал Президент России Владимир Путин.

Помимо этого, стороны затронули в разговоре внутриукраинский конфликт и отметили отсутствие подвижек в его урегулировании.

«Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.