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Ру Тат
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14 сентября 2021  15:58

Путин назвал причину ухода на самоизоляцию

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что ушел на самоизоляцию из-за того, что находился в длительном и близком контакте с человеком, заболевшим коронавирусом, сообщает РИА Новости. 

«Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня», — рассказал Путин на совещании с Правительством РФ и руководством партии «Единая Россия».

Ранее российский лидер в телефонном разговоре с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что вынужденно находится на самоизоляции, о чем сообщало «Татар-информ».

 

#Владимир Путин
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