Путин назвал причину ухода на самоизоляцию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ушел на самоизоляцию из-за того, что находился в длительном и близком контакте с человеком, заболевшим коронавирусом, сообщает РИА Новости.

«Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня», — рассказал Путин на совещании с Правительством РФ и руководством партии «Единая Россия».

Ранее российский лидер в телефонном разговоре с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что вынужденно находится на самоизоляции, о чем сообщало «Татар-информ».