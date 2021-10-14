Путин назвал Председателя КНР Си Цзиньпина своим другом

Президент России Владимир Путин считает Председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Об этом он заявил в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Интервью состоялось после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», сообщает пресс-служба Кремля.

Интервьюируя главу российского государства, журналист отметила, что Председатель КНР Си Цзиньпин называет Путина «лучшим другом». На это Президент РФ ответил: «Я тоже считаю Председателя Си Цзиньпина своим другом, мы много лет работаем вместе и добиваемся хороших результатов и в сфере политического взаимодействия, и в сфере экономики». Путин подчеркнул, что такое взаимодействие идет на пользу народам России и Китая.

Помимо прочего Гэмбл поинтересовалась мнением Путина о AUKUS — союзе Австралии, США и Великобритании. «Это создает потенциальную напряженность и чревато ли новой холодной войной?» — спросила журналист.

Президент РФ ответил, что создание подобных блоков, по его мнению, «подрывает региональную стабильность». «Потому что, на мой взгляд, дружить между собой — это хорошо, но „дружить против кого-то“ — это плохо», — пояснил Путин.

Впрочем, российский лидер также выразил уверенность, что ситуация не будет развиваться по непредсказуемым сценариям и не вызовет напряжения в регионе.

Полный текст интервью опубликован на сайте kremlin.ru.