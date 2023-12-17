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Путин назвал предательством попытки нарушить согласие между народами России
Агрессия Запада шла по нарастающей из года в год. Она была направлена не только на разрушение экономики и социальной сферы России, но и ее политической, государственной системы. Сложившаяся обстановка требует от российского общества твердости и сплоченности, заявил на XXI съезде «Единой России» Президент Владимир Путин.
«Они полагали и полагают, что могут посеять в нас внутреннюю смуту. <...> Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России — свободного и самостоятельного, суверенного государства», — уверен он.
Все уровни власти в стране и ее общество доказали свою зрелость и прочность. Поэтому попытки нарушить межрелигиозное, межнациональное и гражданское согласие в России — это предательство. «Российское государство будет суверенным, а значит, подлинно народным», — подытожил Путин.
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