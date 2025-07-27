Путин назвал правильным формат проведения Дня ВМФ в рабочей обстановке

Президент России Владимир Путин заявил, что празднование Дня Военно-морского флота в боевом формате, а не в виде парада, является обоснованным решением в текущей обстановке. Об этом глава государства сообщил в ходе поздравления личного состава ВМФ в Адмиралтействе, подключившись по видеосвязи к учениям "Июльский шторм", сообщает ТАСС.

«День ВМФ — красивый праздник, но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях — это правильно, что отмечаем этот праздник в боевой и рабочей обстановке, все на местах, и флот демонстрирует свои боевые возможности и качества», — отметил президент.

Он также поздравил моряков с профессиональным праздником, подчеркнув значимость этого дня для всей страны: «Праздник, естественно, красивый, очень нужный, важный для страны. Не только для флота, а для страны в целом — имея в виду ту роль и значение, которое имеют и играют Вооруженные силы РФ в целом и военно-морская составляющая в частности», — добавил он.

День Военно-морского флота традиционно отмечается в России в последнее воскресенье июля. С 2017 года в Санкт-Петербурге проводился Главный военно-морской парад, учреждённый указом президента. Однако в 2025 году, в связи с мерами безопасности, торжественный выход кораблей был отменён.