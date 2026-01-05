Путин назвал победой возвращение флага и гимна российским паралимпийцам

Президент России Владимир Путин назвал победой возвращение российским паралимпийцам права выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Об этом говорится в его поздравлении Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня основания.

«Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой», – отмечается в обращении лидера государства.

Путин подчеркнул, что Паралимпийский комитет России играет важную социальную роль. Он объединяет людей с ограничениями по здоровью, помогает им заниматься спортом и раскрывать свои способности.

«Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх», – сказал президент.

Напомним, в сентябре 2023 года Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета на два года приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили к участию в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.

В конце сентября прошлого года ПКР сообщил о возвращении флага, гимна и других национальных атрибутов для российских паралимпийцев на Паралимпийских играх, а также на соревнованиях по плаванию, пауэрлифтингу, следж-хоккею, пулевой стрельбе и легкой атлетике.