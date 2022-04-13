Путин назвал основой стабильности в Арктике мониторинг вечной мерзлоты

Мониторинг вечной мерзлоты — это основа стабильности между экономическим развитием территорий Арктики и сохранением ее природы и хрупкой экосистемы. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Основой обеспечения такой стабильности в том числе является мониторинг вечной мерзлоты. Ее таяние может одинаково негативно отразиться и на экосистемах, и на объектах инфраструктуры в Арктике, и на прилегающих территориях. Поручение о создании и финансировании системы такого мониторинга уже было дано. Я прошу сегодня доложить о его выполнении», — сказал глава государства на встрече по развитию Арктической зоны.

Российский лидер отметил, что научные данные и своевременные прогнозы позволят принимать максимально эффективные решения и в рамках развития международной кооперации в Арктике.

«Одной из конкретных площадок международного научного взаимодействия призвано стать ледостойкое судно „Северный полюс“. Работая в формате действующей дрейфующей лаборатории, — а там, по-моему, 16 лабораторий намечено создать, — оно обеспечит самый широкий комплекс исследований: от донных отложений и льда до верхних слоёв атмосферы», — обратил внимание Президент.

По словам Путина, это судно уникально и не имеет аналогов, мировое научное сообщество заинтересовано в его появлении. Он призвал завершить все испытания, чтобы предстоящей осенью отправить его в первую экспедицию.