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Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия
Использование доллара как средства достижения политических целей является ошибкой тех, кто это делает. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
«Доллар используется в качестве оружия. Да, мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, потому что использование доллара, а он до сих пор является важнейшим инструментом в мировых финансах, как средства достижения политических целей подрывает доверие к этой валюте и снижает ее возможности», — заметил Путин.
«Но не мы же это делаем. Это делают другие люди. Мы не отказываемся, не боремся с долларом. Но если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит», — подчеркнул российский лидер.
По мнению Путина, «необходимо понимать — чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к более справедливой экономической системе, что может сопровождаться большими потрясениями».
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