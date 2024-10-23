Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

Использование доллара как средства достижения политических целей является ошибкой тех, кто это делает. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

«Доллар используется в качестве оружия. Да, мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, потому что использование доллара, а он до сих пор является важнейшим инструментом в мировых финансах, как средства достижения политических целей подрывает доверие к этой валюте и снижает ее возможности», — заметил Путин.

«Но не мы же это делаем. Это делают другие люди. Мы не отказываемся, не боремся с долларом. Но если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит», — подчеркнул российский лидер.