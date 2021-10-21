Путин назвал одно из главных достижений своей работы

Одним из главных результатов своей работы Президент России Владимир Путин назвал снижение уровня бедности в России с 40 млн человек до 19-20 млн. Об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

«Что касается того, что удалось сделать. Ну послушайте, у нас было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20 миллионов человек, по разным подсчетам. Непомерно, но все-таки это не 40 миллионов. Вот это, пожалуй, самый главный результат», — отметил глава государства Путин, отвечая на вопрос о том, каковы его главные достижения как Президента.

По данным Росстата, численность граждан России с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2020 года составила 17,8 млн человек, или 12,1% населения. По итогам 2019 года показатель составлял 12,3% (18,1 млн человек).