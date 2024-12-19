Путин назвал очень чувствительным вопрос с захоронением Ленина

Президент России Владимир Путин назвал очень чувствительным вопрос с захоронением Владимира Ленина. Об этом глава государства заявил во время прямой линии, отвечая на вопрос журналиста о захоронении тела Ленина, запрете абортов и порносайтов.

«Вопросы явно не для расширенной пресс-конференции и не для прямой линии. Они все являются чрезвычайно чувствительными и острыми», — сказал глава государства.

Что касается конкретно захоронения тела Ленина, то, по мнению Путина, скорее всего, когда-то общество к этому придет. «Но сегодня в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество», — выразил уверенность он.

Говоря о запрете абортов, Президент отметил, что здесь «нужно думать о том, чтобы религиозные убеждения не страдали и решались вопросы, связанные с демографией».

«Мы должны подумать об уровне благосостояния российских семей с детьми и о праве женщины принимать какие-то решения. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается — так же, как и порносайты и так далее. Вообще, любые запреты имеют право на существование, но всегда нужно предложить альтернативу, более интересную, чем порносайт», — заключил он.