Путин назвал новые регионы историческими землями РФ и призвал ускорить их восстановление

Вошедшие в состав России Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области – это не новые, исторические территории России, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он поручил нарастить темпы восстановления присоединенных субъектов, повысить количество строящегося жилья и соцобъектов.

Путин напомнил, что в новых регионах власти России запускают ипотеку по льготной ставке в два процента. Соответствующее постановление Правительства уже выпущено.

«Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков», – сказал Президент на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах.

Путин подчеркнул, что там, где боевые действия завершились, работа уже развернута, вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, – ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи. Он также поблагодарил все субъекты РФ за помощь новым регионам.