Путин назвал неизбежным процесс дедолларизации

Процесс замещения доллара США в межнациональных расчетах, называемый дедолларизацией, в современных экономических условиях неизбежен. Своим видением ситуации поделился Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать „подушку безопасности“, как ее создавать в новых условиях и что такое „подушка безопасности“ в современных условиях <…>», — обрисовал глава государства круг проблем на совещании по экономическим вопросам.

Путин напомнил, что поддержание макроэкономической стабильности и устойчивости в стране остается несомненным приоритетом для Правительства.

В этом контексте Президент РФ отметил необходимость предусмотреть все условия для структурной перестройки экономики, в том числе для реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности, развития инфраструктуры в регионах и создания новых рабочих мест.