Путин назвал напцпроект по беспилотникам ключом к технологическому суверенитету

Действующий с текущего года национальный проект «Беспилотные авиационные системы» должен обеспечить технологический суверенитет России в этой области. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, посвященном вопросам развития беспилотников, сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> с этого года действует национальный проект „Беспилотные авиационные системы“, который рассчитан до 2030 года. Среди его приоритетных направлений — содействие разработке и производству отечественных компонентов и материалов для беспилотников. Это ключ к технологическому суверенитету в важнейшей для нас сфере», — подчеркнул глава государства.

Ранее, в январе, ТАСС узнал, что согласно новому нацпроекту к 2030 году в России предполагается производить более 30 тыс. гражданских БПЛА ежегодно.

Кроме того, в своем выступлении Путин заметил, что за 2023 год российские Вооруженные силы получили примерно 140 тыс. беспилотников различных типов, а в текущем году их выпуск планируется увеличить «практически в десять раз». Кроме того, по его словам, «расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера, <...> роботизированные платформы многоцелевого применения».

Отдельно Президент РФ упомянул необходимость поиска способов борьбы с дронами. «<...> нужно искать, действительно, средства их радиоэлектронного и огневого поражения. Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей, более надежно защитить военную технику и гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты», — констатировал он.