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Культура 19 апреля 2024 21:17

Путин назвал Московский международный кинофестиваль одним из старейших в мире

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Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников 46-го Московского международного кинофестиваля, отметив, что он является одним из старейших в мире. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваш форум по праву считается большим, по-настоящему праздничным событием в культурной жизни страны», — сказал глава государства.

Он отметил, что своей высокой гуманистической миссией фестиваль объединяет как маститых кинематографистов, так и только начинающих свой путь в искусстве, дарит молодым талантливым режиссерам, актерам, сценаристам и художникам возможность представить на суд жюри свои первые творческие работы.

#Владимир Путин
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