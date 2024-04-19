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Путин назвал Московский международный кинофестиваль одним из старейших в мире
Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников 46-го Московского международного кинофестиваля, отметив, что он является одним из старейших в мире. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ваш форум по праву считается большим, по-настоящему праздничным событием в культурной жизни страны», — сказал глава государства.
Он отметил, что своей высокой гуманистической миссией фестиваль объединяет как маститых кинематографистов, так и только начинающих свой путь в искусстве, дарит молодым талантливым режиссерам, актерам, сценаристам и художникам возможность представить на суд жюри свои первые творческие работы.
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