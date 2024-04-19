Путин назвал Московский международный кинофестиваль одним из старейших в мире

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников 46-го Московского международного кинофестиваля, отметив, что он является одним из старейших в мире. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваш форум по праву считается большим, по-настоящему праздничным событием в культурной жизни страны», — сказал глава государства.

Он отметил, что своей высокой гуманистической миссией фестиваль объединяет как маститых кинематографистов, так и только начинающих свой путь в искусстве, дарит молодым талантливым режиссерам, актерам, сценаристам и художникам возможность представить на суд жюри свои первые творческие работы.